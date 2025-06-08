快訊

今年恐逾百名急診醫離職 醫師斷崖式流失…醫療崩壞警訊

印尼羽賽／錯過首局局點…周天成遭直落二 男單亞軍作收

中美9日貿易談判誰更有利？專家曝北京1招 打趴美與其他國家

NBA／新世代領袖魅力 哈利伯頓無私球風獲詹皇讚賞

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬球星哈利伯頓（圖中）多次於季後賽中投出關鍵絕殺。 路透
溜馬球星哈利伯頓（圖中）多次於季後賽中投出關鍵絕殺。 路透

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在今年季後賽中多次上演關鍵時刻的精彩表現，幫助溜馬重返睽違25年的總決賽舞台。而第一次站上這個大舞台，哈利伯頓就上演一記不可思議的致勝跳投，帶領溜馬上演史詩級的逆轉秀。

自進入聯盟以來，哈利伯頓便被視為高水準的潛力新星。他具備「復古型控衛」特質，更重視傳球組織而非個人得分。但正是這樣的球風，使他成為對手難以應對的全能威脅，也讓他在主帥卡萊爾（Rick Carlisle）麾下逐漸成為球隊核心領袖。

在最近一期《Mind the Game》節目中，湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）也對哈利伯頓盛讚不已，直言他是溜馬能走到總冠軍賽的關鍵人物。

「他是個很棒的年輕人，」詹姆斯說，「每天都是一樣的他，愛開玩笑、樂觀有活力。你看看溜馬這賽季一路走來的表現，就能理解為什麼他們能打到這裡。這一切都源自於他們的『領頭羊』哈利伯頓。他是一個會讓人願意為他奮戰到底的人，因為他的打法讓你願意追隨他。」

哈利伯頓的領袖魅力來自於他無私且成熟的球風。他總是尋求正確的傳球選擇而非追求個人榮耀，這樣的態度也讓溜馬球員全體信服。卡萊爾建立了人人皆可得分的團隊體系，而哈利伯頓正是推動這套體系運轉的引擎。

在主帥卡萊爾（Rick Carlisle）採取「多點開花」的進攻體系下，任何人都有可能成為該場比賽的最佳得分手，而身為陣中的組織核心，哈利伯頓具備優異的控場、傳導能力，只要他在場上，他就能找到最佳的得分機會，幫助隊友更好地得到分數，更讓對手防線疲於奔命。

哈利伯頓的影響力更不限於球場。從賽後記者會、社群媒體互動到公開活動，哈利伯頓都展現出感染人心的正能量與親和力。如今距離總冠軍還差3場勝利，他有望成為NBA下一位真正的超級明星。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

NBA季後賽

相關新聞

NBA／新世代領袖魅力 哈利伯頓無私球風獲詹皇讚賞

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在今年季後賽中多次上演關鍵時刻的精彩表現，幫助溜馬重返睽違25年的總決賽舞台。而第一次站上這個大舞台，哈利伯頓就上演一記不可思議的致勝跳投，帶領溜

NBA／不再是非賣品！交易葛蘭德成選項 騎士持開放態度

《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日在《ESPN Cleveland》節目中表示，如果有合適的交易選項，球團對交易葛蘭德（Darius Garland）將抱持「開放態度

NBA／解決聯盟後段班進攻效率 魔術積極尋求後場補強

隨著休賽期即將到來，一些球隊已經準備好在自由球員市場或透過交易來提升陣容，魔術隊過去雖不以「大撒幣」政策打造陣容。然而，已經確立陣容核心且連續兩年打入季後賽的他們，希望在下季能夠有所斬獲，因此今夏情況

NBA／接受左腳踝手術治療 灰熊華裔中鋒周志豪開季將缺陣

今年獲選年度最佳新秀第一隊的灰熊中鋒周志豪（Zach Edey），本周在進行訓練時不慎扭傷左腳踝，隨後接受了手術治療。根據消息人士指出，在傷勢完全恢復之前，周志豪可能會錯過新賽季的初期賽程。 「

NBA／尼克換帥計畫持續進行 NCAA傳奇教頭無意接掌兵符

尼克幾天前無預警地將總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）開除，引起外界譁然，目前球隊正積極尋找市場上可能的人選，並期望新教頭能助他們在下個賽季奪得東區冠軍，踏上總冠軍賽地板。 不過根據《E

NBA／總冠軍賽初體驗僅得6分 霍姆葛倫談表現掙扎：我應該放慢節奏

雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）現年23歲，雖然受到傷勢影響，實際NBA比賽經驗僅約一年半，但他已證明自己是雷霆陣中優秀的護框者與第三得分選擇，在西區季後賽期間繳出場均16.4分、8.6

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。