NBA／新世代領袖魅力 哈利伯頓無私球風獲詹皇讚賞

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在今年季後賽中多次上演關鍵時刻的精彩表現，幫助溜馬重返睽違25年的總決賽舞台。而第一次站上這個大舞台，哈利伯頓就上演一記不可思議的致勝跳投，帶領溜馬上演史詩級的逆轉秀。

自進入聯盟以來，哈利伯頓便被視為高水準的潛力新星。他具備「復古型控衛」特質，更重視傳球組織而非個人得分。但正是這樣的球風，使他成為對手難以應對的全能威脅，也讓他在主帥卡萊爾（Rick Carlisle）麾下逐漸成為球隊核心領袖。

在最近一期《Mind the Game》節目中，湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）也對哈利伯頓盛讚不已，直言他是溜馬能走到總冠軍賽的關鍵人物。

「他是個很棒的年輕人，」詹姆斯說，「每天都是一樣的他，愛開玩笑、樂觀有活力。你看看溜馬這賽季一路走來的表現，就能理解為什麼他們能打到這裡。這一切都源自於他們的『領頭羊』哈利伯頓。他是一個會讓人願意為他奮戰到底的人，因為他的打法讓你願意追隨他。」

哈利伯頓的領袖魅力來自於他無私且成熟的球風。他總是尋求正確的傳球選擇而非追求個人榮耀，這樣的態度也讓溜馬球員全體信服。卡萊爾建立了人人皆可得分的團隊體系，而哈利伯頓正是推動這套體系運轉的引擎。

在主帥卡萊爾（Rick Carlisle）採取「多點開花」的進攻體系下，任何人都有可能成為該場比賽的最佳得分手，而身為陣中的組織核心，哈利伯頓具備優異的控場、傳導能力，只要他在場上，他就能找到最佳的得分機會，幫助隊友更好地得到分數，更讓對手防線疲於奔命。

哈利伯頓的影響力更不限於球場。從賽後記者會、社群媒體互動到公開活動，哈利伯頓都展現出感染人心的正能量與親和力。如今距離總冠軍還差3場勝利，他有望成為NBA下一位真正的超級明星。