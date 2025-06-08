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NBA／不再是非賣品！交易葛蘭德成選項 騎士持開放態度

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士明星後衛葛蘭德陷交易傳聞。 法新社
騎士明星後衛葛蘭德陷交易傳聞。 法新社

《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日在《ESPN Cleveland》節目中表示，如果有合適的交易選項，球團對交易葛蘭德（Darius Garland）將抱持「開放態度」。

溫德霍斯特指出：「有趣的是，早在一年前，外界就傳出如果米契爾（Donovan Mitchell）選擇續約，葛蘭德可能會希望被交易的消息。當時騎士總管奧特曼（Koby Altman）曾公開強調『我們不會交易賈蘭』。」

「但現在，一年過去了，有些人認為只要條件合適，葛蘭德是有可能被交易的。值得注意的是，葛蘭德本人並沒有想離開。他對克里夫蘭目前的發展很滿意，也喜歡自己在球隊的角色。不過騎士現在比以往更願意聽取交易提案，雖然他們並不主動重建陣容。」

這樣的態度轉變並非因為葛蘭德表現不佳，而是與球隊的財務壓力及陣容構建策略有關。溫德霍斯特在另一段訪談中提到，聯盟第二層豪華稅（Second Apron）的嚴格限制，是騎士隊更開放討論交易的重要原因。

「執行大筆交易對騎士來說會很困難，」溫德霍斯特表示，「但他們確實願意聆聽、評估各種可能性。事實上，反而是在去年表現較令人質疑時，他們對交易反而更保守；而今年他們顯得更為開放，這主要是因為財政規範讓許多未來選項變得困難。」

「我絕對認為他們願意討論各種選擇。更諷刺的是，去年當他們剛結束一個『更不確定性』的賽季時，他們對調整和聽取各種選擇的意願遠不如現在。」溫德霍斯特說。

葛蘭德本季發揮出色，2度入選明星賽的他，場均能夠砍下20.6分和6.7次助攻，投籃命中率為47.2%，三分球命中率高達40.1%，罰球命中率亦有87.8%的水準。此外，他也創造了職業生涯例行賽出場次數的新高，達到75場。

然而，在騎士隊首輪橫掃熱火的比賽中，不慎傷了腳趾，連帶影響到後續與溜馬的比賽，最終東區戰績最佳的騎士隊以1：4爆冷出局。

儘管目前沒有明確動作，根據《Cleveland.com》記者費多（Chris Fedor）先前報導，騎士今夏在探討交易選項時，除了葛蘭德外，中鋒艾倫（Jarrett Allen）也可能是討論對象之一。

目前尚無其他球隊主管證實已與騎士聯繫，據《Hoops Wire》報導，有些球隊高層表示尚未收到騎士方面的電話，也未主動打去詢問。

葛蘭德是否會成為騎士薪資與陣容調整的第一張骨牌，將是今年夏天值得觀察的重點。

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