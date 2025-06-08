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NBA／解決聯盟後段班進攻效率 魔術積極尋求後場補強

聯合新聞網／ 綜合報導
魔術隊目前正在自由市場上積極找尋後衛補強人選。 歐新社
魔術隊目前正在自由市場上積極找尋後衛補強人選。 歐新社

隨著休賽期即將到來，一些球隊已經準備好在自由球員市場或透過交易來提升陣容，魔術隊過去雖不以「大撒幣」政策打造陣容。然而，已經確立陣容核心且連續兩年打入季後賽的他們，希望在下季能夠有所斬獲，因此今夏情況可能會有所轉變。

魔術隊今年例行賽以41勝41敗的戰績挺進季後賽，但首輪便以1：4敗給塞爾蒂克，連續兩年在季後賽首輪遺憾出局。目前球隊圍繞班凱羅（Paolo Banchero）和華格納（Franz Wagner）兩大核心鋒線打造，除了防守外，他們更期盼能提升在進攻端的表現，原因是他們本季場均僅能攻下105.4分，整體進攻效率位居聯盟後段班。

在首輪遭淘汰出局後，魔術隊不斷在自由市場上積極尋求可能補強的人選，尤其是針對後場。「我是真的這麼認為，奧蘭多是另一支值得關注的球隊。」《Bleacher Report》記者費雪（Blake Fischer）說道。

他接著表示，「我聽到非常多關於他們的消息。他們正在頻繁撥打電話，看起來準備在後場球員的市場上大展拳腳。」魔術目前手上握有多筆薪資結構靈活的合約，據悉他們能透過交易清出空間，使用全額中產特例。

目前傳出市場上有可能的交易人選為灰狼的亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），他的到來不僅可以分擔球隊後場防守端的壓力。此外，他在外線的投射也能幫助球隊在進攻上拉開空間，解放班凱羅與華格納等人的進攻能力。

亞歷山大-華克本季全勤出賽82場，整體投籃命中率為43.8%、三分命中率為38.1%，繳出9.4分、3.2籃板及2.7助攻的成績，在攻防兩端扮演稱職的角色球員。

根據資深記者史坦（Marc Stein）的說法，2025-26年賽季的全額中產價碼將超過1400萬美元，約為亞歷山大-華克上季薪資的3倍。

史坦也指出，魔術已被圈內視為潛在補強後場的重要買家，「市場上已傳出奧蘭多可能成為搶人熱門，他們值得被列入觀察名單。」

目前統計顯示，魔術下個賽季團隊薪資約達到1億7500萬美元，距離預估的豪華稅門檻1.88億美元，還有些許空間可以進行操作，若能清出薪資空間，他們仍有機會出手競爭這名即戰力後衛。

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