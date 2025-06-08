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NBA／總冠軍賽初體驗僅得6分 霍姆葛倫談表現掙扎：我應該放慢節奏

聯合新聞網／ 綜合外電報導
霍姆葛倫首戰僅得6分，表現相當掙扎。 美聯社
霍姆葛倫首戰僅得6分，表現相當掙扎。 美聯社

雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）現年23歲，雖然受到傷勢影響，實際NBA比賽經驗僅約一年半，但他已證明自己是雷霆陣中優秀的護框者與第三得分選擇，在西區季後賽期間繳出場均16.4分、8.6籃板、2.0阻攻的數據。

然而，霍姆葛倫在生涯首度打總冠軍賽的首戰表現可說是十分掙扎，9投2中僅拿下6分6籃板1阻攻，出賽時間也只有24分鐘。

雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）在這場比賽選擇讓7呎高的哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）回到替補席，改讓霍姆葛倫出任先發中鋒，並將另一位防守悍將華勒斯（Cason Wallace）拉上先發。

憑藉身高優勢、機動性和外圍投射威脅，霍姆葛倫過去對位其他中鋒時常能佔上風，但這樣的優勢在總冠軍賽首戰中並未發揮。他賽後坦言：「我覺得我應該可以放慢節奏，把那些在禁區的出手機會好好完成。」

「很顯然，在這樣一分差的比賽裡，任何一個回合的差異都有可能改變整場比賽結果。這讓每一個細節都被放大檢視。我想我們每個人都在思考自己能在哪些方面做得更好。」霍姆葛倫說。

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