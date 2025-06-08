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NBA／尼克換帥計畫持續進行 NCAA傳奇教頭無意接掌兵符

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森和哈特過去都是萊特的子弟兵。 路透社
布朗森和哈特過去都是萊特的子弟兵。 路透社

尼克幾天前無預警地將總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）開除，引起外界譁然，目前球隊正積極尋找市場上可能的人選，並期望新教頭能助他們在下個賽季奪得東區冠軍，踏上總冠軍賽地板。

不過根據《ESPN》報導，先前傳出可能人選之一的前維拉諾瓦大學教練萊特（Jay Wright）將不會進入總教練人選討論之列。

尼克在去年接連交易來唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯（Mikal Bridges）後，本賽季整體表現更上一層樓，在季後賽中接連扳倒活塞、塞爾蒂克，順利挺進東區冠軍賽，雖最終因防守與陣容深度不足等問題遭溜馬淘汰，但毫無疑問地，他們已經取得顯著的進展，外界也看好他們明年將有望衝擊總決賽。

但就在球隊開始放暑假沒幾天，主帥錫伯杜卻是突然遭到球團「Thank You」，外界推測可能原因是高層希望藉由換帥來解決球隊問題。

萊特曾於維拉諾瓦大學籃球隊執教20多年。 美聯社
萊特曾於維拉諾瓦大學籃球隊執教20多年。 美聯社

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）和麥克馬洪（Tim MacMahon）先前報導指出，尼克隊已經考慮過獨行俠隊總教練基德（Jason Kidd）以及其他候選人，其中一名人選就是萊特。不過該傳聞很快就遭到破除。

《Hoops HQ》的戴維斯（Seth Davis）曾與萊特在《CBS體育頻道》合作，他日前在社群媒體上表示，萊特曾告訴尼克高層，他對於這個職位不感興趣，希望保持退休狀態。

萊特與尼克隊總管羅斯（Leon Rose）關係密切，戴維斯表示，他曾與羅斯短暫討論過這份工作，但從未正式邀請他參加面試。

現年63歲的萊特在維拉諾瓦大學籃球隊效力了20多年，為NCAA傳奇教頭之一，他於2022年退休，成為哥倫比亞廣播公司（CBS）和TNT電視台的解說員。而尼克與維拉諾瓦大學及萊特關係相當密切，原因是布里吉斯、哈特（Josh Hart）和布朗森（Jalen Brunson）在大學期間，都曾於萊特的麾下打球。

近日，哈特在社群媒體上也針對這一消息做出回應，並以開玩笑的口吻，說他的前教練應該「繼續退休」。

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