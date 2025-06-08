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NBA／接受左腳踝手術治療 灰熊華裔中鋒周志豪開季將缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊中鋒周志豪（圖右）傳出腳踝傷勢，目前正在接受治療。 美聯社
灰熊中鋒周志豪（圖右）傳出腳踝傷勢，目前正在接受治療。 美聯社

今年獲選年度最佳新秀第一隊的灰熊中鋒周志豪（Zach Edey），本周在進行訓練時不慎扭傷左腳踝，隨後接受了手術治療。根據消息人士指出，在傷勢完全恢復之前，周志豪可能會錯過新賽季的初期賽程。

「在諮詢灰熊隊和多位專家後，以長期發展來說，我們認為這對周志豪來說是最佳方案，因為這能讓他完全恢復，而且不會受到任何限制。在他能夠上場比賽前，他將會完全康復，而且狀態會比之前更好。」周志豪的經紀人巴特爾斯坦（Mark Bartelstein）說道。

來自加拿大、現年23歲的周志豪，身高達224公分，是2024年選秀會首輪第9順位新秀，因母親具有華裔血統而受到亞洲球迷關注。

新秀賽季他一共出賽66場，其中55場擔任先發，平均攻下9.2分8.3籃板1.3阻攻1助攻，投籃命中率達58%，投籃命中率和場均籃板均領銜所有新秀，阻攻數排名第4，正負值（+164）則居聯盟第2。

另外，周志豪本季一共完成12次雙十，這是自2008-09年賽季小加索（Marc Gasol）之後灰熊新秀最佳表現。

今年4月份的6場比賽中，周志豪平均每場能搶下15.7個籃板，並在4月5日客場戰勝活塞的比賽中拿下生涯最高的21個籃板，打破球隊保持29年的新秀籃板紀錄。在年度新秀陣容票選中，周志豪與馬刺的卡瑟爾（Stephon Castle）與老鷹的里薩赫（Zaccharie Risacher）是唯三獲得全部100張選票肯定的新秀。

周志豪本季一度受到腳踝問題的困擾，他在去年11月17日對陣金塊隊的比賽中扭傷左腳踝後，缺席了12場比賽。

「我從中學到了很多，有很多地方我可以改進，」周志豪在4月底的採訪中說道：「對我來說，連續出賽才是最重要的。一旦我進入節奏、進入狀態，而且不用擔心像腳踝扭傷這類的小傷影響我，我覺得那就是我開始起飛的時候。」

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