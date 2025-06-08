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NBA／雷霆盼G2反彈！主帥信心喊話 威廉斯：享受壓力挺身而出

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉斯首戰命中率欠佳發揮失常，期盼第2戰能重新振作。 路透社
威廉斯首戰命中率欠佳發揮失常，期盼第2戰能重新振作。 路透社

在雷霆日前以110：111敗給溜馬的總冠軍賽G1中，當家主力威廉斯（Jalen Williams）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）發揮失常，兩人合計出手28球僅投進8球，並分別攻下17分和6分。

儘管首戰意外吞敗，雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）仍對自家球員抱有強烈信心，在提到威廉斯與霍姆葛倫於首戰的低迷狀態時，他強調：「雖然他們無法一直打出最佳狀態，但他們總是為下一場比賽做好準備！」

現年24歲的威廉斯本季同時入選年度最佳第三隊和年度防守第二隊，在雷霆隊征戰西區季後賽期間，他場均拿下20.4分、5.8籃板、5.3助攻、1.6抄截。

霍姆葛倫於2022年以榜眼之姿進入聯盟，但受到傷病影響，他目前僅有一個半賽季的出戰經驗，他過去曾因腳傷缺席了整個2022-23年賽季，再加上骨盆骨折，本季也一度缺席了近3個月才回歸賽場。不過，在競爭激烈的季後賽中，他已經證明自己是球隊中優秀的護框者和第三得分點，場均繳出16.4分、8.6籃板、2阻攻。

儘管首戰慘遭逆轉，雷霆主帥戴格諾特仍對球隊保有信心。 路透
儘管首戰慘遭逆轉，雷霆主帥戴格諾特仍對球隊保有信心。 路透

雷霆總教練戴格諾特提到，「通常情況下，在總冠軍賽中取得優異成績並不在這些年輕球員的目標內，但他們卻把自己逼到了這個位置，這值得稱讚。」他接著補充：「現在他們必須繼續保持季後賽以來的風格，那就是全力以赴、吸取教訓，並運用到接下來的賽事中。」

「我總是努力試著把自己當作是一個與眾不同的人，」威廉斯首戰19投6中得到17分，雖然發揮不佳，他仍對自己有所期待，「我從不認為自己才打了第3年，因為那樣會讓我找藉口。我就是該上場去打好比賽。」

「壓力是一種榮耀，所以我很享受被倚賴的感覺，」威廉斯說道，「說真的，我覺得從去年開始，我就已經被當作球隊能依靠的人了，要挺身而出、撐住其他隊友。而現在我們打進總冠軍賽了，對我來說，這和之前並沒有太大不同。」

雷霆與溜馬的系列賽第2戰將在台灣時間周一登場，除了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）外，其他重點球員如威廉斯、霍姆葛倫等人勢必也要跳出來加入戰局，才有可能在接下來的系列賽中逆轉頹勢。

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