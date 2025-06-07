NBA／庫明加非柯瑞接班人？傳勇士續留機率高 增未來運作空間

金州勇士對於年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的未來規劃，近日可以說是逐漸浮上檯面。根據《NBC Sports Bay Area》記者普爾（Monte Poole）在《Dubs Talk》Podcast 上的說法，勇士很可能會在今夏想辦法留下這位即將成為受限制自由球員的22歲小將。

庫明加今夏可以接受任何球隊提出合約價碼，但勇士擁有優先續約權，能夠匹配他收到的任何報價，等於握有極大談判籌碼。

普爾表示：「綜合目前各方流出的消息與聯盟內部傳聞，勇士隊很可能會找到方法讓庫明加留下來。但這並不代表他會是球隊長期的答案。」

這項說法突顯了勇士隊與庫明加在角色定位上的分歧。總教練柯爾（Steve Kerr）曾表示，他希望庫明加能成為像「全能鋒線」馬里安（Shawn Marion）這類型的球員，但據傳庫明加本人則是更希望透過成為更頂級的得分手，朝全明星模式發展。

雙方對定位存在落差，勇士為何仍考慮提供高薪合約？普爾指出，勇士可能是為了「日後再交易他」。

不過這也受到一項重要規定影響：根據《The Athletic》記者史萊特（Anthony Slater）指出，若勇士在庫明加簽下新約當年夏天將他交易，根據「BYC條款（Base Year Compensation Rule）」，交易時只能計入他新約一半的薪資，將限制勇士今夏的交易彈性；但此規定自12月起不再適用，意味勇士可能會等到季中再出手。

普爾直言：「就算是在勇士內部支持庫明加的那些人，也沒有人認為他會帶領球隊再度奪冠。大家都不認為他是未來能接班柯瑞（Stephen Curry）的人選。這也是為什麼球隊對他喜愛，但並不打算長期綁定。」

勇士目前也不擔心是否會有其他球隊在自由市場開出報價單。普爾表示：「勇士對這整個過程並不焦慮，這顯示他們願意保有彈性。」然而，他也補充，雖然勇士本身可能對庫明加的潛力抱持保留態度，但若日後真的想將他交易出去，仍得讓其他球隊認為他值得接手新合約，這點也成為勇士運作上的一項挑戰。