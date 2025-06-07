NBA／把自己排第1！勇士格林列史上最佳防守球員前5
勇士隊「嘴綠」格林（Draymond Green）最近在播客節目中，公開他心目中史上5大防守球員，並自封為史上最強防守者。
「你們要了解，我認為我就是這個榜單的第一名。」格林自信表示，「不過要我把前5名排順序，我其實沒那麼喜歡這樣做。」
格林的5大防守球員有自己、華勒斯（Ben Wallace）、艾倫（Tony Allen）、鄧肯（Tim Duncan）和歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），除了把自己排第1，其他排名不分先後。
格林13年生涯9度入選年度防守陣容，2016-17賽季獲得年度最佳防守球員和抄截王。
格林也特別提到，沒有將張伯倫（Wilt Chamberlain）與羅素（Bill Russell）列入榜單的原因，「因為我沒看過他們打球，我對他們充滿敬意，他們是籃球先驅，但如果把他們放進來，其實只是看數據，這不是我喜歡的方式。防守需要親眼感受，而我沒看過他們足夠多的比賽。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言