NBA／把自己排第1！勇士格林列史上最佳防守球員前5

勇士隊「嘴綠」格林（Draymond Green）最近在播客節目中，公開他心目中史上5大防守球員，並自封為史上最強防守者。

「你們要了解，我認為我就是這個榜單的第一名。」格林自信表示，「不過要我把前5名排順序，我其實沒那麼喜歡這樣做。」

格林的5大防守球員有自己、華勒斯（Ben Wallace）、艾倫（Tony Allen）、鄧肯（Tim Duncan）和歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），除了把自己排第1，其他排名不分先後。

格林13年生涯9度入選年度防守陣容，2016-17賽季獲得年度最佳防守球員和抄截王。

格林也特別提到，沒有將張伯倫（Wilt Chamberlain）與羅素（Bill Russell）列入榜單的原因，「因為我沒看過他們打球，我對他們充滿敬意，他們是籃球先驅，但如果把他們放進來，其實只是看數據，這不是我喜歡的方式。防守需要親眼感受，而我沒看過他們足夠多的比賽。」