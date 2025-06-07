快訊

獨／住院一周…指數異常卻找不到病因 何妤玟嘆：很恐怖

NBA／牙買加男籃延攬多位NBA球員 暴龍少主巴恩斯也入列

聯合新聞網／ 綜合外電報導
暴龍前鋒巴恩斯。 美聯社
暴龍前鋒巴恩斯。 美聯社

為了備戰今夏8月登場的FIBA世界盃美洲區外圍賽，牙買加可說是積極招兵買馬，持續延攬NBA球員進駐。

除了火箭隊的湯普森（Amen Thompson）與效力活塞的弟弟湯普森（Ausar Thompson）雙胞胎兄弟外，牙買加還瞄準了暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）、活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）、馬刺得分悍將瓦賽爾（Devin Vassell），正在進行洽談。

就目前進度來看，湯普森兄弟早已公開表態願意為牙買加效力，且上周開始辦理護照等相關手續，雖然目前尚未確定能否趕上參加正式比賽，但對牙買加籃球戰力來說已經是注入一劑強心針。

湯普森兄弟。 路透社
湯普森兄弟。 路透社

除此之外，快艇射手鮑威爾（Norman Powell）和灰狼後衛米諾特（Josh Minott）已經確定參賽，不僅如此，牙買加的還把目標放在太陽隊中鋒理查茲（Nick Richards）和分別效力馬刺、巫師的夏帕尼兄弟（Julian Champagnie & Justin Champagnie）。

牙買加在外圍賽同組競爭對手包含智利、厄瓜多、巴拉圭、哥斯大黎加、墨西哥與美屬維京群島。根據賽制，排名前4的隊伍將取得晉級2027年FIBA世界盃美洲區資格賽的門票。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

NBA季後賽

相關新聞

NBA／聯手溫班亞瑪？傳杜蘭特自認會被交易到馬刺

杜蘭特（Kevin Durant）休賽季預計會被太陽隊交易掉，鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）透露，杜蘭特認為自己最有可能轉戰馬刺隊。 杜蘭特本季場均26.6分、6.0籃

NBA／傳尼克爭取面試基德 作為交易字母哥先決條件

尼克隊在今年東區冠軍賽鎩羽而歸後，宣布開除總教練錫伯杜（Tom Thibodeau），近日美國媒體也指出，尼克不僅有意向...

NBA／把自己排第1！勇士格林列史上最佳防守球員前5

勇士隊「嘴綠」格林（Draymond Green）最近在播客節目中，公開他心目中史上5大防守球員，並自封為史上最強防守者。 「你們要了解，我認為我就是這個榜單的第一名。」格林自信表示，「不過要我

NBA／牙買加男籃延攬多位NBA球員 暴龍少主巴恩斯也入列

為了備戰今夏8月登場的FIBA世界盃美洲區外圍賽，牙買加可說是積極招兵買馬，持續延攬NBA球員進駐。 除了火箭隊的湯普森（Amen Thompson）與效力活塞的弟弟湯普森（Ausar Thom

NBA／轉戰湖人合體詹皇？保羅談未來動向 家庭為優先考量

即將年滿40歲的保羅（Chris Paul）剛結束生涯第20個賽季，正積極準備下一個賽季的挑戰。儘管他尚未決定將效力哪支球隊或是還要打多久，但他明確透露，家庭因素將是他做出決定的首要考量。 「最

NBA／總冠軍賽氛圍不如以往 聯盟考慮恢復地板金盃大圖

NBA總冠軍系列賽首戰昨天在雷霆隊主場點燃戰火，相較於場上的激烈賽況，今年雷霆主場在球場布置上似乎看不見太多「冠軍賽元素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。