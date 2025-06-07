NBA／牙買加男籃延攬多位NBA球員 暴龍少主巴恩斯也入列
為了備戰今夏8月登場的FIBA世界盃美洲區外圍賽，牙買加可說是積極招兵買馬，持續延攬NBA球員進駐。
除了火箭隊的湯普森（Amen Thompson）與效力活塞的弟弟湯普森（Ausar Thompson）雙胞胎兄弟外，牙買加還瞄準了暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）、活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）、馬刺得分悍將瓦賽爾（Devin Vassell），正在進行洽談。
就目前進度來看，湯普森兄弟早已公開表態願意為牙買加效力，且上周開始辦理護照等相關手續，雖然目前尚未確定能否趕上參加正式比賽，但對牙買加籃球戰力來說已經是注入一劑強心針。
除此之外，快艇射手鮑威爾（Norman Powell）和灰狼後衛米諾特（Josh Minott）已經確定參賽，不僅如此，牙買加的還把目標放在太陽隊中鋒理查茲（Nick Richards）和分別效力馬刺、巫師的夏帕尼兄弟（Julian Champagnie & Justin Champagnie）。
牙買加在外圍賽同組競爭對手包含智利、厄瓜多、巴拉圭、哥斯大黎加、墨西哥與美屬維京群島。根據賽制，排名前4的隊伍將取得晉級2027年FIBA世界盃美洲區資格賽的門票。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言