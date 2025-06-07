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NBA／聯手溫班亞瑪？傳杜蘭特自認會被交易到馬刺

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪(左)、杜蘭特(右)。 路透
溫班亞瑪(左)、杜蘭特(右)。 路透

杜蘭特（Kevin Durant）休賽季預計會被太陽隊交易掉，鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）透露，杜蘭特認為自己最有可能轉戰馬刺隊。

杜蘭特本季場均26.6分、6.0籃板與4.2助攻，表現依然維持全明星等級，但太陽以36勝46敗無緣季後賽，合約只剩1年5470萬美元的杜蘭特，成為球隊重組的重要籌碼。

甘巴德羅最近在節目上提到，杜蘭特私下已向信任的人透露，自認最終會加入馬刺。

NBA記者韋恩貝克（Jake Weinbach）也曾指出，杜蘭特陣營認為馬刺是最理想下家。馬刺目前以溫班亞瑪（Victor Wembanyama）為建隊核心，並擁有今年選秀榜眼籤，但韋恩貝克認為馬刺的籌碼可能是瓦賽爾（Devin Vassell）、巴恩斯（Harrison Barnes）與首輪第14順位籤。

除馬刺外，據知名記者費雪（Jake Fischer）的消息，多位聯盟消息人士將暴龍隊視為杜蘭特可能的落腳點之一，特別是如果公鹿隊不願交易「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。雖然暴龍過去與字母哥多次傳出聯繫，但費雪指出，考慮杜蘭特交易成本較低、合約年限也較短，被認為是更實際的目標。

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馬刺 太陽 Victor Wembanyama Kevin Durant

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