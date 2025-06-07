NBA／轉戰湖人合體詹皇？保羅談未來動向 家庭為優先考量

即將年滿40歲的保羅（Chris Paul）剛結束生涯第20個賽季，正積極準備下一個賽季的挑戰。儘管他尚未決定將效力哪支球隊或是還要打多久，但他明確透露，家庭因素將是他做出決定的首要考量。

「最重要的是我的家人，」保羅表示，「我兒子剛滿16歲，我女兒12歲。過去6個球季，我都是一個人生活。無論是在聖安東尼奧、鳳凰城或金州，他們都不在我身邊。只有在休士頓時我們一起住，之後我還去了奧克拉荷馬市。這六年來，我幾乎都離家在外，現在的情況不太一樣。這就是我們最近在討論的話題。」

作為今年夏天的完全自由球員，保羅有可能會優先考慮重返美國西岸球隊，以便離家人更近，他的家人目前定居於洛杉磯地區。

正因如此，保羅這番話也讓外界開始揣測，保羅是否有機會加入湖人，和老朋友詹姆斯（LeBron James）聚首，一同攜手挑戰總冠軍，但前提是保羅必須願意接受老將底薪。

儘管未來仍充滿未知數，但保羅表示自己身體狀況良好，也很享受與家人一同進行備戰的過程。

「我現在只想當一個爸爸。但我仍然熱愛打球，今天早上6點我就在健身房訓練了，昨天、前天也是一樣。我女兒現在也開始打籃球了，在我飛出門前，我還和她一起練了20分鐘的運球。有孩子的話，你要懂得用短時間做有效訓練。這樣的時光真的很無價，也無法重來。」保羅坦言。