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NBA／總冠軍賽氛圍不如以往 聯盟考慮恢復地板金盃大圖

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA考慮恢復在地板上換回巨大歐布萊恩金盃圖示。 路透
NBA考慮恢復在地板上換回巨大歐布萊恩金盃圖示。 路透

NBA總冠軍系列賽首戰昨天在雷霆隊主場點燃戰火，相較於場上的激烈賽況，今年雷霆主場在球場布置上似乎看不見太多「冠軍賽元素」也成為討論話題，聯盟主席席佛（Adem Silver）在今天出席活動被問及此事時就表示，聯盟過去因為考慮場地打滑問題，將場中的巨大歐布萊恩金盃圖示拿掉，不過現在聯盟也考慮恢復冠軍賽的相關裝飾。

NBA總冠軍賽在2014年以前，每年都會在出賽的兩支球隊主場中央塗上大大的歐布萊恩金盃圖案，不過在當年曾引發會導致球場太滑的質疑，可能間接讓球員受傷，也有球團曾表示，不希望場地在總冠軍賽期間做出太大改變，讓聯盟決定將歐布萊恩金盃圖案拿掉。

在接下來的11年裡，除了2020年在泡泡園區舉行的總冠軍賽外，每年總冠軍賽取而代之的是在球場周邊的「NBA Final」圖案，甚至有些球隊索性不改動球場地板，以與例行賽相同的場地布置來迎接總冠軍賽，這也讓近年又掀起來總冠軍賽氛圍不足的討論，甚至與每場都換上華麗地板進行的「NBA盃」相比，更是缺乏了特殊賽事的氣氛。

而聯盟主席席佛在今天受訪時就表示，將會慎重考慮是否讓總冠軍賽圖案與裝飾再次回到冠軍賽場上，「我們過去不再在球場上使用標誌的原因，不知是出原感知還是現實，覺得標誌可能會讓球場更滑，尤其這還是至關重要的總冠軍賽期間，這是我們決定停止在球場使用這些圖示的原因，不過現在我們將會在季後重新討論這件事。」

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