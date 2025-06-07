NBA／小市場劣勢！總冠軍賽G1收視低迷 哈利伯頓致勝球也難救

儘管哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在剩下0.3秒轟進石破天驚的致勝球，帶領溜馬上演史詩級逆轉秀，總冠軍賽首戰就出現高潮迭起的爆冷劇情，但依然無法拯救整體收視率。

根據《Sports Media Watch》報導，這場比賽在美國ABC電視網創下平均4.7收視率與891萬名觀眾的成績，成為尼爾森收視計算系統（自1988年以來）中，除2020與2021疫情年份外，觀眾人數最少的總冠軍賽第一戰。與去年塞爾蒂克對獨行俠的第一戰相比，分別下滑了18%（收視）與19%（觀眾數）。

事實上，早在進入總冠軍賽之前，不少人已經預期雷霆與溜馬兩支小市場球隊勢必會帶來低迷的收視表現，一方面是在NBA市場規模上，印第安納波利斯僅排第22名，雷霆所在的奧克拉荷馬市更排在第26；此外在尼爾森調查的全美城市規模方面，印第安納波利斯排名25，奧克拉荷馬市則是第47名。

The Pacers' comeback kept Game 1 from steeper declines. Viewership was -23% until 10:45 PM ET, then +15% after. That helped narrow the overall decline to -19%.



Here is the quarter-hour trend for Game 1: pic.twitter.com/KMLUxCBqcO — Sports Media Watch (@paulsen_smw) 2025年6月6日

不過雖然整體收視表現無法跟大城市之間的對抗相比，但聯盟仍提出幾個亮點。首先在哈利伯頓命中致勝一擊時，即時觀看人數衝破1100萬；此外在18歲至34歲年輕族群的表現十分強勁，且社群媒體相關內容都創下新高。

由於單季拿下68勝的雷霆展現出問鼎總冠軍強大氣勢，賽前其奪冠賠率與溜馬呈現巨大差距，然而隨著溜馬首戰硬是克服15分落後分差，上演不可思議的逆轉秀，溜馬的韌性、雷霆的可能反撲，兩支年輕球隊充滿速度感的球風很可能將吸引更多人的關注，改寫外界對於收視低迷的預期心理。