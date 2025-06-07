NBA／傳尼克爭取面試基德 作為交易字母哥先決條件

尼克隊在今年東區冠軍賽鎩羽而歸後，宣布開除總教練錫伯杜（Tom Thibodeau），近日美國媒體也指出，尼克不僅有意向獨行俠隊申請與該隊總教練基德（Jason Kidd）面談的可能性，還可能向公鹿隊徵詢交易「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），為今年休賽季掀起波瀾。

尼克在去年重磅交易來唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯（Mikal Bridges）後，首個賽季就重返東區冠軍賽，不過尼克球團顯然對於這樣的成果還不算滿意，並以希望奪冠為由開除了去年夏天才簽下3年合約的總教練錫伯杜，展現對於爭冠的企圖心。

今天也傳出尼克將總教練的空缺目光拋向了去年帶領球隊闖進到西區冠軍賽的現任獨行俠總教練基德身上，並有意向獨行俠申請面試准許，而這也被認為是尼克爭取安戴托昆波加盟的先決條件。

根據外媒報導，尼克雖然在交易來唐斯和布里吉斯，並且與阿努諾比（OG Anunoby）續約後，已經建構了足以衝擊總冠軍的核心陣容，不過對於大城市紐約來說他們更渴望一名重量級的聯盟頂尖球星坐鎮，而日前安戴托昆波也曾透露不排斥前往大城市打球，加上基德過去曾在公鹿與安戴托昆波有過合作經驗，成為挖角安戴托昆波的先決條件。

不過尼克在去年的交易案中付出不小代價，尤其為了換來布里吉斯送出了5個首輪選秀權，要如何在相當有限的籌碼中促成安戴托昆波的交易案，也被認為是尼克球團面臨的最大難題，加上獨行俠目前也仍未決定是否放行基德與尼克進行面試，尼克想爭取這對昔日師徒檔在紐約相聚，恐怕要再次面臨相當大的震盪。