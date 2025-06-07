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NBA／唐西奇瘦回帥氣金童引關注？網驚：下季將震撼全聯盟
先前現身皇馬比賽展現瘦身成果的唐西奇，可說是引發外界熱議；近日又有媒體揭露他出席一項活動的畫面，照片中穿著黑色T恤的他看起來又更加精壯，也讓不少球迷對他新賽季的表現充滿期待。
「天啊，唐西奇到底瘦了多少？」、「這變化也太快了吧？他每年休季都說要減肥，但這次真的瘦了耶！該不會是詹皇對他說了什麼？」、「他好像真的變瘦了耶」、「居然看到他的下巴線條」、「自從新秀年後就沒看過他這麼結實了」、「唐西奇下個賽季將震撼全聯盟」、「如果他恢復狀態，聯盟會有大麻煩了。」
另外根據《Sportklub》記者帕夫奇尼克（Martin Pavcnik）先前的報導，唐西奇是在家鄉進行第一階段的體態改造與健康管理計畫。
「在這段沒有比賽的休季期間，唐西奇全心投入身體轉型，包括室內指導訓練與調整飲食內容，」帕夫奇尼克寫道，「初步的身體變化已經非常明顯，量測數據也非常鼓舞人心。不過，真正的檢驗仍將在籃球場上見分曉。」
自從以帥氣歐洲金童姿態加入NBA以來，唐西奇的體重一直都是各方關注的焦點，網友還笑稱他總會在美國變胖，然後暑假回歐洲就會瘦下來。而當他在今年賽季中被獨行俠送到湖人後，身材管理甚至成為其中一項被交易的理由。
根據NBA官方網站，現年26歲的唐西奇的註冊體重為230磅（約104公斤），但從最新照片來看，他的體重似乎大幅下降，已經不像過去那樣略顯臃腫。
距離新賽季開打還有數個月時間，唐西奇仍有空間進一步強化體能，調整身體狀態。若他能維持目前的身形並持續精進，球迷極有可能在新賽季看到一個更快、更穩定、甚至更致命的唐西奇版本。
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