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NBA／亞歷山大G1轟38分艾佛森後首人 打破KD雷霆隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大罰球。 路透
亞歷山大罰球。 路透

雷霆隊MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）總冠軍賽G1就火力全開，全場轟進38分，但關鍵時刻2次進攻未得手，被溜馬哈利伯頓Tyrese Haliburton）投進0.3秒致勝球，在主場以110：111含恨落敗。

亞歷山大本場表現神勇，但比賽時間剩1分07秒，雷霆110：107領先時，亞歷山大切入被席亞康（Pascal Siakam）蓋火鍋，最後11秒領先1分，中距離出手沒進，讓哈利伯頓用中距離跳投完成逆轉。

亞歷山大狂轟38分，成為2001年76人隊「戰神」艾佛森（Allen Iverson）以來，總冠軍賽初登場球員單場最高分。這是他今年季後賽第12場得分突破30，打破杜蘭特（Kevin Durant）締造的隊史紀錄。

「大部分時間我們都掌控住比賽。」亞歷山大表示，「這是48分鐘的比賽，他們總是用最殘酷的方式教你這個道理。」

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雷霆 溜馬 哈利伯頓 Tyrese Haliburton Shai Gilgeous-Alexander NBA季後賽

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