聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／亞歷山大G1轟38分艾佛森後首人 打破KD雷霆隊史紀錄
雷霆隊MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）總冠軍賽G1就火力全開，全場轟進38分，但關鍵時刻2次進攻未得手，被溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）投進0.3秒致勝球，在主場以110：111含恨落敗。
亞歷山大本場表現神勇，但比賽時間剩1分07秒，雷霆110：107領先時，亞歷山大切入被席亞康（Pascal Siakam）蓋火鍋，最後11秒領先1分，中距離出手沒進，讓哈利伯頓用中距離跳投完成逆轉。
亞歷山大狂轟38分，成為2001年76人隊「戰神」艾佛森（Allen Iverson）以來，總冠軍賽初登場球員單場最高分。這是他今年季後賽第12場得分突破30，打破杜蘭特（Kevin Durant）締造的隊史紀錄。
「大部分時間我們都掌控住比賽。」亞歷山大表示，「這是48分鐘的比賽，他們總是用最殘酷的方式教你這個道理。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言