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NBA／觀看哈利伯頓0.3秒準絕殺雷霆 韋德連喊3次：超級巨星
溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天在東區冠軍賽G1，投進0.3秒致勝球，幫助球隊以111：110氣走雷霆隊。「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）觀看直播時直呼哈利伯頓是超級巨星（superstar）。
比賽時間剩不到10秒，溜馬1分落後，哈利伯頓持球過半場，面對防守者跟防，中距離急停出手命中。韋德離開位置興奮大叫，隨後直呼三聲「超級巨星」。
除了韋德外，傳奇球星魔術強森也發文直呼，「哈利伯頓又做到了！」魔術強森表示，「哈利伯頓那記關鍵絕殺太驚人了，幫溜馬拿下NBA總冠軍賽G1勝利，第4節全隊的逆轉表現真的太精彩了！」
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