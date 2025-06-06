NBA／觀看哈利伯頓0.3秒準絕殺雷霆 韋德連喊3次：超級巨星

季後賽一路走來都用逆轉寫日記的溜馬，今天輪到把單季68勝的雷霆寫進詩的結尾，成就本季季後賽第5次從落後至少15分翻盤大戲，也追平自1971年以來在第四節的最大分差逆轉紀錄。 另一項數據更突顯這場

2025-06-06 13:58