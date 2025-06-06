NBA／溜馬用大逆轉寫日記 威廉斯：領先這麼久還輸真的很難受

季後賽一路走來都用逆轉寫日記的溜馬，今天輪到把單季68勝的雷霆寫進詩的結尾，成就本季季後賽第5次從落後至少15分翻盤大戲，也追平自1971年以來在第四節的最大分差逆轉紀錄。

另一項數據更突顯這場勝利有多麼難得。在比賽剩下不到3分鐘時，溜馬還處於9分落後，在近28年總冠軍賽，還沒有球隊能在最後3分鐘落後至少7分情況下逆轉戰局，期間累積戰績是0勝121敗。如今這數字變成1勝121敗。

雷霆本季在主場領先至少15分時，戰績是36勝1敗，如今在總冠軍賽吞下這一敗，更顯得痛徹心扉。

「我們領先了那麼長的時間，但最後卻是功虧一簣，所以這場失利真的讓人更難受。」威廉斯（Jalen Williams）賽後表示。

「你必須要向溜馬致敬，他們在關鍵時刻命中一些高難度的進球；反觀我們打得只想要守住領先優勢，而不是積極擴大領先，丟掉了比賽侵略性。」

被問到遭溜馬大逆轉的感覺，卡盧索（Alex Caruso）也直言，「要是你現在不覺得難受、不覺得沮喪，那才真的有問題。」

此戰是溜馬本季第5場落後至少15分卻能逆轉獲勝的比賽，成為聯盟自1998年以來首支達此紀錄的球隊；而今年溜馬落後15分以上的比賽戰績為5勝3敗。