NBA／相隔14年逆轉秀重現！溜馬落後15分翻盤寫罕見紀錄

在一片看衰聲浪中，溜馬又再次展現不服輸的強大韌性，即使全場發生多達24次失誤，一路被對手壓制最多輸到15分，卻在第四節上演大逆襲，最後更靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）魔法般在剩下0.3秒的致勝一擊，硬是扭轉戰局，以1分之差氣走雷霆，留下滿場錯愕的主場球迷。這僅僅是溜馬這場比賽唯一一次的領先時刻。

據媒體統計，這是總冠軍賽過去50年以來首次有球隊在比賽還剩0.3秒才首次取得領先。

此外，溜馬在第四節剩下9分42秒時還落後15分，最後他們抹平劣勢拿下勝利，這也追平聯盟自1971年以來在總冠軍賽末節的最大逆轉分差紀錄。

Indy's UNFORGETTABLE postseason continues!



🔥 3rd 15-pt 4Q Finals comeback since '71

🔥 5th 15-pt Pacers comeback these playoffs

🔥 Haliburton comes up clutch... AGAIN!



The @Pacers have a 1-0 lead! pic.twitter.com/sjoZki7d0k — NBA (@NBA) 2025年6月6日

在2011年總冠軍賽第2戰，獨行俠曾在第四節一度以73比88落後熱火三巨頭15分之多，最後他們打出22比5的攻勢，一舉逆轉戰局；哈利伯頓也如同當年的諾維茨基（Dirk Nowitzki），都上演致勝一擊的戲碼。值得一提的是，獨行俠的總教練還就是如今溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）。

「我們是一支有韌性的球隊。我們一直這麼說，但你們也一直問。我們就是到終場哨聲響起前都不會放棄。我們很擅長把握當下，把落後15分變成10分、10變5、5變0。我真的很為這個團隊感到驕傲。」哈利伯頓說。

這場比賽之前，運彩開出雷霆要贏10分才能過盤，但溜馬卻是上演近35年來總冠軍賽的第2大爆冷勝利。上一次出現類似的冷門已經要追溯到2001年總冠軍賽首戰，當時由「戰神」艾佛森（Allen Iverson）領軍的費城76人，擊敗原本開出要讓12分的湖人。