NBA／溜馬教會我的事 亞歷山大談遭逆轉：比賽是48分鐘

雷霆隊今天在總冠軍賽首戰首節由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）投進第一顆進球後，就一路領先溜馬隊，直到比賽最後0.3秒才被溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）投進準絕殺跳投輸掉比賽，賽後攻下38分的亞歷山大直言，沒有任何球隊比溜馬更適合教會你，比賽是48分鐘這件事。

雷霆今天在冠軍賽首戰上半場靠著嚴密的團隊防守迫使溜馬失誤連連，也是他們直到第四節剩下9分多鐘時還能保有15分領先的主因，不過接下來溜馬卻在三分線外展開反撲，加上哈利伯頓的「魔法一擊」，讓領先了47分鐘的雷霆最終反倒以1分差距輸球。

談到本場比賽從大幅領先到最終被逆轉，亞歷山大賽後直言，沒有一支球隊比溜馬更適合教會你比賽是48分鐘這件事，「不過我們之前也曾輸掉第一場比賽，但在那之後我們成為了一支更好的球隊，這就是我們的目標。我們現在只專注於變得更好，因為贏下一場比賽還不能奪冠，要贏得4場才行。」

而今天拿下17分、6助攻的威廉斯（Jalen Williams）也說：「這真的很難受，但我們也曾經歷過這樣的痛苦，就是和金塊隊的那個系列賽。我們必須向溜馬致敬，他們在關鍵時刻命中了一些高難度的投籃，在比賽最後階段我們像是為了保住領先，而不是擴大差距，這讓我們失去侵略性。」