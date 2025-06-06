NBA／溜馬5度15分落後逆轉 哈利伯頓：不到最後不放棄

溜馬隊今天在總冠軍賽首戰第四節還一度落後到15分的情況下，最終靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）倒數0.3秒的準絕殺跳投逆轉勝出，幫助溜馬成為自1997年以來首支在冠軍賽最後3分鐘還落後7分以上，但最終逆轉勝出的球隊。

溜馬今天在總冠軍賽首戰從開賽就因為失誤問題一路遭到雷霆隊壓制，加上在防守端無法限制住亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），導致他們在第四節剩下9分多鐘時還以15分差距落後。

不過接下來溜馬卻展開猛烈反撲，在7分鐘內投進了6顆三分球，並且在比賽最後1分鐘兩度擋下亞歷山大的進攻，最終再由哈利伯頓投進個人今年季後賽第3顆準絕殺與絕殺進球，幫助溜馬以1分差距逆轉勝出。

對於在比賽最後一刻教練卡萊爾（Rick Carlisle）將勝負重任再次託付給場上球員，最終也順利完成任務，哈利伯頓說：「關鍵時刻就是要穩住，教練選擇相信我們，沒有叫暫停，讓我們自己處理。教練和隊友的信任，讓我想要創造機會，贏球感覺真的太好了，這場勝利對我們很重要。」

根據統計，哈利伯頓今年季後賽在第四節和延長賽倒數90秒時的追平或是超前出手機會，7次出手命中了6球，哈利伯頓表示，「我們就是一直相信著彼此，不到比賽最後一秒或是計時器響起那一刻，我們就不會放棄。」

而溜馬今年季後賽也證明自己是最後打逆風球的球隊，已經5度在15分落後的情況下完成逆轉秀，創下自1997年採計紀錄以來的新高，哈利伯頓說：「在過去幾個賽季，我們必須學會用不同的方式贏球，這讓我們明白自己是一支堅韌的隊伍，我真的很為隊友感到驕傲。」