NBA總冠軍賽今天在奧克拉荷馬市點燃戰火,首場比賽雷霆隊雖然在球隊一哥亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)領軍下,前三節一路壓制溜馬隊,不過溜馬下半場靠著猛烈三分球攻勢步步進逼,更靠著比賽最後0.3秒哈利伯頓(Tyrese Haliburton)的準絕殺中距離跳投,最終以111:110逆轉雷霆,總冠軍賽拔得頭籌。

NBA總冠軍賽今年由雷霆與溜馬交鋒,首場比賽雙方就打得毫無冷場,占有主場優勢的雷霆,首場比賽上半場球隊一哥亞歷山大就挺身而出拿下19分,幫助雷霆在上半場打完保有12分領先。

不過身為聯盟最會打逆風球的球隊之一,溜馬在下半場也步步進逼,第三節團隊先是單節投進4顆三分球拿下31分,將差距縮小回個位數。第四節初手感發燙的托平(Obi Toppin)與透納(Myles Turner)繼續在三分線外開砲,包括在第四節剩下6分13秒時,由透納投進一記打板三分球,幫助溜馬追到僅剩4分差距。

但關鍵時刻亞歷山大再度挺身而出,他與威廉斯(Jalen Williams)接連製造對手犯規站上罰球線,又在比賽最後3分鐘幫助雷霆取得9分領先,不過韌性十足的溜馬不但沒有放棄比賽,還由奈史密斯(Aaron Nesmith)、奈哈德(Andrew Nembhard)接連砍進三分球,雙方又回到3分差。

TYRESE HALIBURTON GIVES THE PACERS THE LEAD!



GET TO ABC NOW FOR THE FINISH! pic.twitter.com/l4SPrNspGG