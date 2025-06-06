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NBA／G1魔法再度上演！哈利伯頓0.3秒準絕殺 溜馬克雷霆拔頭籌

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NBA／魔法再度上演！哈利伯頓0.3秒準絕殺溜馬G1勝雷霆

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

NBA總冠軍賽今天在奧克拉荷馬市點燃戰火，首場比賽雷霆隊雖然在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下，前三節一路壓制溜馬隊，不過溜馬下半場靠著猛烈三分球攻勢步步進逼，更靠著比賽最後0.3秒哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的準絕殺中距離跳投，最終以111：110逆轉雷霆，總冠軍賽拔得頭籌。

NBA總冠軍賽今年由雷霆與溜馬交鋒，首場比賽雙方就打得毫無冷場，占有主場優勢的雷霆，首場比賽上半場球隊一哥亞歷山大就挺身而出拿下19分，幫助雷霆在上半場打完保有12分領先。

不過身為聯盟最會打逆風球的球隊之一，溜馬在下半場也步步進逼，第三節團隊先是單節投進4顆三分球拿下31分，將差距縮小回個位數。第四節初手感發燙的托平（Obi Toppin）與透納（Myles Turner）繼續在三分線外開砲，包括在第四節剩下6分13秒時，由透納投進一記打板三分球，幫助溜馬追到僅剩4分差距。

但關鍵時刻亞歷山大再度挺身而出，他與威廉斯（Jalen Williams）接連製造對手犯規站上罰球線，又在比賽最後3分鐘幫助雷霆取得9分領先，不過韌性十足的溜馬不但沒有放棄比賽，還由奈史密斯（Aaron Nesmith）、奈哈德（Andrew Nembhard）接連砍進三分球，雙方又回到3分差。

倒數1分半鐘雷霆多特（Luguentz Dort）先是在防守端賞了奈史密斯一記麻辣鍋，回頭又由亞歷山大靠著反快攻拿下2分，但溜馬奈哈德兩罰俱中後，席亞康（Pascal Siakam）又抓下進攻籃板補進兩分，雙方在倒數48秒回到1分差，而溜馬哈利伯頓在比賽最後0.3秒投進超前比數的中距離跳投，最終溜馬在落後了47分鐘的情況下，以1分差距逆轉勝出，搶下冠軍賽首勝。

溜馬今天共6人得分上雙，其中投進準絕殺的哈利伯頓攻下14分、10籃板、6助攻，席亞康19分、11籃板，雷霆則以亞歷山大38分最佳。

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