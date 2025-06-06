NBA／傳太陽100%不想要比爾回來！合約還有3年1.6億美元

太陽隊本季戰績36勝46敗無緣季後賽，球星比爾（Bradley Beal）表現不佳，被視為主要原因之一。鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）如今更爆料，太陽不想要比爾回來球隊。

比爾本季因傷打打停停，出賽53場，平均得到17.0分3.3籃板3.7助攻，整體投籃命中率49.7%，三分命中率38.6%。雖帳面數據還不錯，但本季太陽有比爾時戰績22勝31敗；比爾缺陣時戰績反而比較好，14勝15敗。

現年32歲的比爾身上還有3年約1.6億美元合約，最後1年有球員選項。比爾的表現明顯配不上這份合約，加上還有不可交易條款，使交易窒礙難行，甚至有球迷開始討論買斷合約的可能性。

對此，甘巴德羅發文爆料太陽球團的心態，「他們完全不想比爾回來，問題是他的合約根本無法交易，如果他不同意買斷，可能要被迫留下他。這次總教練遴選過程，球隊甚至問候選人怎麼處理比爾，他們100%不想再繼續和他合作，正積極尋找擺脫方法。」