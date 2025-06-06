NBA／雷霆首戰半場瘋狂11抄！溜馬19失誤寫28年來首見紀錄

作為聯盟最會抄球且防守後快速轉換的球隊，雷霆窒息般的強力壓迫可說是對手一大夢魘。這一點在總冠軍賽首戰的上半場完全體現。

面對雷霆的防守，溜馬首節就發生多達9次失誤，追平他們本季季後賽單節最多失誤紀錄；整個上半場他們被抄了11球之多，出現驚人的19次失誤。

根據統計，溜馬創下自1997年NBA進入數位紀錄時代以來，季後賽上半場最多失誤的紀錄。

事實上若把例行賽算進去，自2007年11月17日紐澤西籃網（現為布魯克林籃網）對熱火比賽上半場發生20次失誤以來，這是聯盟近17年來首次接近「20次上半場失誤」的紀錄。當時的籃網最終以87比91落敗。

儘管溜馬寫下如此驚人的失誤數，但他們在上半場結束時僅以45比57落後雷霆12分，部分原因在於雷霆所創造的19次失誤中之中只有轉換成9分進帳。

雷霆陣中以多特（Luguentz Dort）半場4抄截為最多，卡盧索（Alex Caruso）更是繳出3抄截2阻攻；至於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下19分之外也送出3次抄截。溜馬陣中有4人至少出現3次失誤。