NBA／傳尼克曾嘗試用唐斯換KD失敗 太陽更想要2主力鋒線

太陽隊今年2月曾嘗試交易杜蘭特，據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克隊當時提出明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）換杜蘭特（Kevin Durant），但交易案最終沒有成形。

查拉尼亞先前指出，太陽打算在選秀大會前交易掉杜蘭特，今天在節目上爆料，「交易截止日前，尼克和杜蘭特之間有互有興趣，尼克為杜蘭特提出交易報價，顯然交易沒有發生。」

鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）在節目提到，太陽對唐斯沒興趣，若與尼克交易，更想要阿努諾比（OG Anunoby）或布里吉斯（Mikal Bridges）。

杜蘭特今年9月將滿37歲，合約剩1年5470萬美元；29歲的唐斯合約還有3年約1.71億美元，最後1年有球員選項。

值得一提的是，唐斯、太陽球星布克（Devin Booker）和籃網隊羅素（D'Angelo Russell）學生時代就是好朋友，三人還曾一起拍攝雜誌。