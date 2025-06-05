NBA／衛少留金塊？傳以色列豪門開「破紀錄合約」搶人

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）去年休賽季與金塊隊簽約，第2年有球員選項，如今傳出以色列豪門球隊「Hapoel Tel Aviv BC」將開出破紀錄合約搶人。

根據歐洲記者佐里奇（Nemanja Zoric）爆料，「Hapoel Tel Aviv BC」已和衛少展開初步接觸，這支歐洲勁旅計畫給衛少一份前所未有的鉅約，薪資將刷新歐洲籃球紀錄。

本賽季衛斯特布魯克例行賽出賽75場，場均得到13.3分6.1助攻4.9籃板，三分球命中率32.3%。明年年薪約為340萬美元，將在美國時間6月29日前決定，是否執行球員選項留在金塊。

「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）去年透露「Hapoel Tel Aviv BC」開給他歷史級合約，在NBA身價只有底薪的貝佛利最後轉投該隊，他當時發文直呼，「他們給了我所有我要求的東西，我沒有辦法拒絕。」