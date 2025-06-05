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NBA／雷霆與溜馬總冠軍對決推手？雙方一哥都與喬治交易有關

聯合新聞網／ 綜合報導
76人隊明星前鋒喬治。 路透
76人隊明星前鋒喬治。 路透

NBA總冠軍賽明天正式點燃戰火，雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的頂尖控衛對決成為觀戰焦點，值得一提的是，兩人加入各自球隊都與76人隊明星前鋒喬治（Paul George）有關聯。

2017年休賽季喬治合約只剩最後1季，他不願和溜馬續約，因此溜馬將他交易至雷霆，換回歐拉迪波（Victor Oladipo）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

沙波尼斯在溜馬成長為明星球員，在2022年溜馬連2年無緣季後賽情況下，國王隊意外提出，用已經展現球星潛力的哈利伯頓作為交易籌碼，溜馬也成功獲得哈利伯頓這位建隊基石。

喬治來到雷霆後表現出色，2018-19賽季MVP票選第3名，但雷納德（Kawhi Leonard）季後選擇空降快艇隊，還招募喬治加入組成雙星。

最終快艇以亞歷山大（Shai Gilgeous Alexander）、蓋里納利（Danilo Gallinari）、5支首輪籤及2個選秀交換權為籌碼，交易來喬治。雷霆後來用2022年來自這筆交易的首輪籤，選進威廉斯（Jalen Williams）。亞歷山大今年奪下年度MVP，帶領球隊重返總冠軍賽，威廉斯生涯第3季就入選明星賽，輔佐亞歷山大。

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雷霆 溜馬 Tyrese Haliburton Shai Gilgeous-Alexander Paul George NBA季後賽

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