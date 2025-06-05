NBA／「零號探員」節目狂嗆唐斯像個女人 網炸鍋：你只是忌妒他

尼克隊在東區決賽G6不敵溜馬隊，遭到淘汰後，球隊不僅開除教頭錫伯杜（Tom Thibodeau），也傳出可能交易明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）。而前NBA球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在節目上批評唐斯，甚至被拿來與WNBA球員比較。

在最新一集《Gil's Arena Show》節目中，亞瑞納斯大肆批評唐斯的防守能力，並聲稱他根本沒有能在NBA防守的體格，「他的身體結構問題很大，腿長、身體短、腳太大，什麼都做不好，他整個就是娘娘腔，有著女生的身形，完全就是一個WNBA球員。」

唐斯過去就經常因防守表現不佳被批評。連巴克利（Charles Barkley）也曾問唐斯，為什麼都犯一些不該犯的規，唐斯也承認自己的犯規問題需要改善。儘管如此，他仍在季後賽扮演關鍵角色，季後賽場均繳出21.4分、11.6籃板，投籃命中率達48.8%，三分命中率為35.1%。

亞瑞納斯後續稍微緩和語氣：「他的身體結構真的不適合打球，整體來說就是缺乏運動能力。」不過針對性十足的發言也讓不少球迷火大：「你一個大男人評價另一個男人的屁股也滿詭異的」、「不懂為什麼要這麼激烈地講出污辱人的話」、「他只是嫉妒唐斯所擁有的一切」