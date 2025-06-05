NBA／打到尼克教頭丟工作 溜馬主帥：以為是AI假訊息

尼克隊在今年東區冠軍賽遭到溜馬隊以4：2淘汰出局後，昨天宣布開除總教練錫伯杜（Tom Thibodeau），其中領軍擋下尼克的溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）在今天被問及此事時則表示，一開始聽到這個消息，還以為是AI的假訊息。

尼克在昨天宣布開除隊史勝場數第4高的總教練錫伯杜引發熱議，但也同時展現尼克球團想要爭奪冠軍的決心，而身為親手擋下尼克奪冠美夢，以及間接導致錫伯杜遭到開除的溜馬總教練卡萊爾，在今天就直言，一開始聽到還以為是假消息，「當我第一次聽到它時，我以為是AI假訊息，我心想絕對不可能，因為我知道球員們對於他的感受。」

不過卡萊爾也清楚，總教練遭到開除在NBA並不是罕見的事情，「對於這件事我沒有什麼好說的，球團和老闆可以單方面做出這樣的決定，這就是他們的權利。但我認為錫伯杜會沒事的，他要找到下一份工作完全不會有問題，這只是取決於他何時準備好再回來。」