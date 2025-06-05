NBA／溜馬季後賽一路不被看好 席亞康：我們正對抗全世界

NBA總冠軍賽明天登場，將由雷霆隊坐鎮主場迎戰溜馬隊。雖各家媒體及賠率方面皆看好雷霆，但溜馬全隊今天受訪時強調「黑馬心態」。

溜馬季後賽首輪對公鹿隊，第2輪對龍頭騎士隊，東區冠軍賽對尼克隊，皆是不被看好的一方。東冠MVP席亞康（Pascal Siakam）坦言：「整個季後賽都被看扁，我們正在對抗的是全世界。」

雖然溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）昨天受訪時提到享受被看衰的感覺，但今天承認雷霆是最艱鉅的挑戰，「他們攻守兩端都是史詩級別。」哈利伯頓表示，「有太多理由說明他們為什麼這麼強，為什麼是一支偉大的球隊。」

不過哈利伯頓沒有因此卻步，他直言：「你總是想挑戰最強的對手、最難的關卡，而這就是最強的挑戰。」他提及到溜馬去年12月的大低潮，可如今成功闖進總冠軍賽的成功經歷，溜馬長人特納（Myles Turner）則認為，那段時間的低潮反而讓球隊更能面對困境。

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）坦言，自己知道外界的看衰，但仍對子弟兵有信心，「我們的工作非常艱鉅，但我們的球員也歷經無數身為弱勢方的挑戰。」卡萊爾指出，必須控制失誤，嚴加面對雷霆歷史級的防守能力，並提高對關鍵球的掌握度。