NBA／傳太陽計畫選秀前交易杜蘭特 4到6隊認真參與談判

確定由奧特（Jordan Ott）出任新任總教練後，太陽隊預計將加速推動杜蘭特（Kevin Durant）交易。據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽將與杜蘭特及其商業夥伴克萊曼（Rich Kleiman）合作，尋找適合的下家，預計交易市場將於選秀會前夕升溫。

「接下來的2到3周內，相關談判將顯著升溫。」查拉尼亞表示，「據我了解，太陽將與杜蘭特方面協調，為他安排理想的去處，屆時預計將有4到6支球隊認真參與爭取，力拚在選秀會前完成交易。」

杜蘭特合約尚餘一年，這使他對自身未來仍保有一定話語權，早在今年4月，查拉尼亞即曾披露包括灰狼、熱火、尼克、馬刺與火箭等隊，皆對杜蘭特展現出潛在興趣。

現年36歲的杜蘭特本季場均26.6分、6.0籃板與4.2助攻，表現依然維持全明星等級，若非未達65場出賽門檻，原有望再度入選年度最佳陣容。隨著太陽本季無緣季後賽，球團正尋求陣容重組，而杜蘭特未來動向勢必將成為今年休賽季焦點之一。

《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）近日指出，太陽與火箭交易談判中，正降低交易回報。不過鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）駁斥這項消息，透露太陽今年2月結束後就沒有和火箭談判過，如今決定完新總管和主帥人選後，才開始處理杜蘭特交易。