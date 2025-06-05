NBA／鵜鶘新總管明確表態 「胖虎」威廉森仍是建隊主軸

鵜鶘隊新任總管杜馬斯（Joe Dumars）近日明確釋出訊息，將繼續以「胖虎」威廉森（Zion Williamson）作為球隊建隊核心，結束過去數季以來關於他未來動向的各種傳聞。

杜馬斯（Joe Dumars）受訪時提到，已與威廉森展開一系列坦率的深入交流，雙方關係朝穩定方向發展，「我跟威廉森聊了很多，吃過午餐晚餐，也一起看季後賽，我們什麼都做了。」杜馬斯強調，「我們有非常坦誠的對話，他會是我們前進計畫的核心，會以他為重心繼續往前。」

杜馬斯也解釋讓威廉森代表鵜鶘出席選秀樂透抽籤的原因，「我讓他出席樂透抽籤，是想讓他明白作為球隊最好的球員、建隊核心所需要承擔的責任，他必須開始扮演起代表球隊的角色。」

威廉森自2019年以選秀狀元身分加入鵜鶘以來，一直被寄予厚望，但過去幾季因傷勢與場外話題導致發展起伏不定。去年選秀期間，他曾被捲入與拓荒者隊探花秀韓德森（Scoot Henderson）相關的交易傳聞，曾有報導指出，前總管葛里芬（David Griffin）有聽取交易報價，使其未來充滿不確定性。

此次杜馬斯公開表態、甚至親自與威廉森建立聯繫管道，被視為鵜鶘高層企圖穩定軍心的重要動作。雖然威廉森近期剛被捲入一起性侵與暴力指控的民事訴訟案件，但鵜鶘仍選擇此時出面表明態度，顯示球隊短期內無意更動核心布局。