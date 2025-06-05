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NBA／雷霆眾將談闖冠軍賽關鍵 SGA：堅持做自己才走到這

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆眾人在接受訪問時聊到闖進總冠軍賽的關鍵，一致認同團隊向心力是關鍵。 路透
雷霆眾人在接受訪問時聊到闖進總冠軍賽的關鍵，一致認同團隊向心力是關鍵。 路透

雷霆隊即將在明天（6日）展開與溜馬隊的總冠軍對決，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）對於團隊表現充滿信心，強調雷霆會堅持自身風格應戰，「堅持做我們自己，才是我們能走到這一步的原因。」

雷霆今年季後賽表現強勢，進攻效率115.9排季後賽第3，防守效率104.7則高居第1，總共只吞下4場敗仗。亞歷山大受訪時直呼：「我們一路走來靠的就是這個方式，想繼續成功，就得繼續做自己，不管面對什麼時刻，我們就是我們。」

明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）則補充：「我們是一群喜歡打球、願意為彼此付出的隊友，任何事都願意多付出一點，這才是好球隊的樣子。」主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）坦言：「我覺得整隊17人都是願意把勝利放在第一順位的『真贏家』。」

亞歷山大也強調保持初心的重要性：「如果到這裡卻試圖改變，那就辜負了自己。」總冠軍賽明天開打，雷霆將坐鎮主場迎戰溜馬，季後賽戰場上，雷霆主場戰績是驚人的8勝1敗，當中4場還以超過30分的分差大勝對手。

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雷霆 溜馬 Shai Gilgeous-Alexander NBA季後賽

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