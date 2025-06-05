NBA／塞爾蒂克需降低團隊薪資 波爾辛吉斯去留成關鍵

塞爾蒂克隊將在休賽季決定，是否該留住明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），儘管他仍有1年合約在身，但球隊如果要壓低團隊薪資，以避開第二層豪華稅，預估需減少約2000萬美元薪資，勢必得犧牲一名主力輪替，而波爾辛吉斯無疑是熱門人選。

波爾辛吉斯下季薪資為3070萬美元，在球隊堅持保留核心三人泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）的前提下，他的去留成為重要變數。

波士頓當地記者羅伯（Brian Robb）曾提出一項交易設想，將波爾辛吉斯送至拓荒者隊，換回昔日中鋒威廉斯（Robert Williams）與防守悍將賽布爾（Matisse Thybulle）。

《運動畫刊》記者曼尼克斯（Chris Mannix）認為這樣的報酬並不划算，「若波爾辛吉斯能恢復健康，他的價值遠超威廉斯，畢竟他已證明自己能與泰托姆、布朗搭配，若能用較低薪資續留，對塞爾蒂克長遠發展將是利多。」

不過波爾辛吉斯的傷病史是隱憂，他2023–24賽季缺席25場，2024–25賽季則再度錯過40場，且今年季後賽期間受限於疾病，狀態不理想。

儘管如此，《Yahoo Sports》記者歐康納（Kevin O’Connor）仍主張球隊應盡力保留波爾辛吉斯：「他仍是球隊進攻的關鍵變數，能拉開空間、具備低位單打與防守能力。如果你只換來傷病纏身的威廉斯與無法投射的賽布爾，那絕非理想回報。」

考量波爾辛吉斯有可能被擺上交易檯面，加上霍福特（Al Horford）和柯內特（Luke Kornet）皆將成為自由球員，塞爾蒂克的禁區陣容可能面臨重組，塞爾蒂克總裁史蒂文斯（Brad Stevens）勢必得在薪資壓力與陣容穩定之間，作出艱難抉擇。