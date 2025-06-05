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NBA／總裁席佛證實！2026年明星賽改成「美國隊vs世界隊」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
總裁席佛宣布2026年明星賽將採取「美國隊對世界隊」的新賽制。 美聯社
總裁席佛宣布2026年明星賽將採取「美國隊對世界隊」的新賽制。 美聯社

NBA總裁席佛（Adam Silver）近日受訪時證實，2026年全明星賽將採取「美國隊對世界隊」新賽制，但具體形式還沒確定，此舉並不令人意外，先前已有相關討論流出，由於該屆全明星賽將回到洛杉磯舉辦，且轉播權轉移至NBC，新賽制被視為順勢的轉型。

席佛雖未透露太多細節，但外界普遍認為，這將是類似高爾夫「萊德杯」（Ryder Cup）的對抗形式，由美國籍球員組成一隊，對上世界各國的頂尖球星。

這是否能重燃球員對全明星賽的競爭心？在今年全明星周末期間，國際球員受訪時對此構想普遍抱持高度興趣，甚至熱情期待。

「我會非常喜歡這種賽制，真的會很喜歡。」公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表示，「這樣的形式肯定會更有趣，也更刺激，我會更有動力去競爭。我一直都很有競爭心，但如果能跟亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、森根（Alperen Sengun）這些世界球星並肩作戰，對上美國隊的頂尖球員，我覺得一定會非常精彩。」

馬刺隊法國新星溫班亞瑪也說：「我很願意參與。我的看法是，這樣更有意義、更有榮譽感，也更有勝負價值。」

如果以現況組成世界隊，陣容將相當堅強，過去7屆MVP皆由國際球員獲得，包含安戴托昆波、約柯奇、76人隊安比德（Joel Embiid）及亞歷山大。

至於美國隊，可能包含詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、愛德華（Anthony Edwards）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、布朗森（Jalen Brunson）等主力，儘管世界隊頂尖球員實力驚人，但美國隊在整體深度與陣容完整性上仍占優勢。

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