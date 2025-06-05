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NBA／唐斯負傷征戰東冠表現仍高檔 被淘汰後馬上進廠維修

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯季後賽幾乎是帶傷上陣，表現仍維持高檔。 美聯社
唐斯季後賽幾乎是帶傷上陣，表現仍維持高檔。 美聯社

據ESPN報導，尼克隊中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在季後賽結束後已接受治療，包含他的左膝傷勢及左手手指韌帶損傷，這2個傷勢都是在征戰季後賽期間造成的。

東區季後賽第2輪對戰塞爾蒂克隊時，唐斯G3手指受傷，東區冠軍賽對陣溜馬隊時，則是發生膝蓋傷勢。雖然帶傷上陣，但唐斯在面對溜馬時仍能繳出場均20分的表現，當中還有5場繳出雙十。

尼克最終在G6不敵溜馬，結束季後賽之旅，之後唐斯安排傷勢檢查，並選擇馬上接受治療，希望能在下賽季開始前獲得更多恢復時間。

本季開打前，唐斯被灰狼隊交易到尼克，仍繳出高檔表現，與金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）是本季唯二能繳出場均20分、10籃板，並有40%三分命中率的球員，唐斯也順利入選全明星與年度最佳陣容第三隊。

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尼克 NBA季後賽 Karl-Anthony Towns

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