NBA／MSU太陽隊？前騎士助教奧特成新主帥獲布克支持

據ESPN報導，鳳凰城太陽隊將聘請前騎士隊助教奧特（Jordan Ott）擔任新總教練，由於他也有密西根州立大學（MSU）背景，太陽遭國外球迷戲稱是「MSU太陽」。

太陽主帥決選人是騎士助教布萊恩（Johnnie Bryant）和奧特，昨天奧特與太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）及高層會面，當家球星布克（Devin Booker）參與決定，支持奧特接任，這是太陽連4季換總教練。

現年40歲的奧特2012年起就在NBA擔任助理教練，強調進攻與防守創新，以球員養成、強悍球風、球員溝通能力聞名，非常注重比賽趨勢與戰術演變，常投入大量時間研究最新打法與調整策略。

值得一提的是，密西根州立大學男籃隊2000年奪下NCAA冠軍，太陽老闆伊許比亞是球員，太陽新總管古格里（Brian Gregory）是當時球隊助教，奧特則在2008至13年期間負責球隊影片分析統籌，布克也是密西根出生及長大的球員，但大學並非效力密西根州立大學，而是肯塔基大學。