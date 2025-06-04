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NBA／不希望字母哥被交易！波傑姆斯基：就像柯瑞不在勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊22歲後衛波傑姆斯基。 路透
勇士隊22歲後衛波傑姆斯基。 路透

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）休賽季交易流言四起，勇士隊22歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）以柯瑞（Stephen Curry）為例，不希望字母哥離隊。

近日有傳聞字母哥休賽季可能被交易，勇士也是可能的下家之一。波傑姆斯基出生於密爾瓦基，從小就看著字母哥打球長大，他近日上節目時坦言不希望字母哥轉隊，並舉例說明，「就像柯瑞不再替勇士打球一樣，這些在聯盟以一支球隊打出傳奇生涯的球員，從不會想過他們會轉隊。」

「像唐西奇（Luka Doncic）在達拉斯的情況也是，大家都很驚訝，因為他們一直圍繞他建隊，這種超級球星，你就是覺得他們該穿著那件球衣，換到別地方會很奇怪。」

去年1月勇士作客公鹿，波傑姆斯基首次在家鄉球迷面前與字母哥同場競技，繳出23分10籃板的優異表現，他回憶，「我還記得當年字母哥被選中的樣子，我也看過他很多新秀賽季的比賽，見證他一路成長。能跟他在同一座球場競爭，真的很酷，也像是一種人生的圓滿時刻。」

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勇士 公鹿 Stephen Curry Giannis Antetokounmpo

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