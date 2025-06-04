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NBA／錫伯杜為何被尼克炒魷魚？美媒：陣容深度與防守出問題

聯合新聞網／ 綜合報導
錫伯杜帶領尼克闖進東冠仍被解雇，美媒認為板凳深度與防守問題是被解僱的原因。 路透
錫伯杜帶領尼克闖進東冠仍被解雇，美媒認為板凳深度與防守問題是被解僱的原因。 路透

尼克隊今天宣布解雇總教練錫伯杜（Tom Thibodeau），儘管他帶領球隊闖進自2000年以來首次的東區冠軍賽，最後仍交出兵符。ESPN也集結多名NBA記者，分析錫伯杜為何在帶領尼克闖進東冠後，仍面臨走人命運，也預測他是否有希望擔任其他球隊總教練。

錫伯杜執教期間，尼克交易來唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯（Mikal Bridges）等球星，打造以布朗森（Jalen Brunson）領銜的爭冠陣容，但季後賽時防守端問題暴露，特別是在東冠遭溜馬壓制，唐斯與布朗森的防守成為明顯破口。

據ESPN統計，錫伯杜任內共拿下24場季後賽勝利，超越尼克過去13任總教練的總和，堪稱近代最成功的主帥。然而，尼克最終未能晉級總冠軍賽，球隊高層認為需引入新聲音以突破瓶頸，且尼克本季例行賽取得51勝，但板凳深度明顯不足。據統計，尼克替補球員本季平均上場時間與得分皆為全聯盟最低。

從小就是尼克球迷的錫伯杜，成功將球隊拉回季後賽舞台，連3季贏得季後賽系列賽，他充滿紀律的帶領，讓尼克打出90年代優良風格。雖然他目前是聯盟最年長教練，但過往翻轉球隊體質的能力，或許有望為下一支球隊注入競爭力。

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尼克 NBA季後賽

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