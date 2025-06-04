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NBA／奪冠賠率一面倒向雷霆 哈利伯頓坦言喜歡如此處境

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈利伯頓享受被外界看衰的感覺。 美聯社
哈利伯頓享受被外界看衰的感覺。 美聯社

NBA總冠軍賽將在後天點燃戰火，由東區冠軍溜馬隊出戰西區冠軍雷霆隊，儘管在各方的賽前預測中都看好雷霆能夠擊敗溜馬奪下改名後的首冠，但溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也直言，外界的不看好並不會影響到他們，反而更喜歡這樣的處境。

NBA今年總冠軍賽出現全新的對戰組合，由力拚隊史NBA首冠的溜馬出戰由超音速改名後第二度打進總冠軍賽的雷霆，兩支年輕勁旅的對決也為今年冠軍賽增添不少話題。

其中由年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆，在總冠軍賽開打前夕也被看好將是奪冠的一方，奪冠賠率創下近20年來的次低，是溜馬的近5倍。

對於這樣的狀況，溜馬一哥哈利伯頓在今天受訪時表示，「只要我們休息室內的球員和這座球場中的人都相信，我認為就有可能發生任何事情，儘管現在沒有所謂的專家或是分析師認為我們會贏，但沒關係，我們更喜歡這樣。」

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也談到對於雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）和一哥亞歷山大的尊重，「亞歷山大就是為了偉大時刻而生的球員，他有那種氣場、自信的態度和沈著冷靜，我一直都在觀察他，他的表現總是令人驚嘆。而戴格諾組織了非常棒的教練團，我不是因為他們這兩年的表現才關注他，過去五年我一路看著他如何打造這支球隊和建立組織文化，他的戰術非常扎實，而且不斷在變化，這將會帶給我們很大的挑戰。」

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雷霆 溜馬 Tyrese Haliburton Shai Gilgeous-Alexander NBA季後賽

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