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NBA／2裁判首度入選總冠軍賽名單 樂喊：這是我們的最高榮耀

聯合新聞網／ 綜合報導
首度入選的泰勒表示，自己一直期待著能夠在總決賽執法的機會。 美聯社
首度入選的泰勒表示，自己一直期待著能夠在總決賽執法的機會。 美聯社

對一位NBA裁判來說，能穿上代表總冠軍賽的白色夾克，是執法生涯一大榮耀。今年NBA總冠軍賽裁判名單中，福特（Tyler Ford）與泰勒（Ben Taylor）首次入選，將在雷霆隊與溜馬隊比賽中執法。

據美聯社報導，過往2人雖曾擔任總冠軍賽的候補裁判，但此次是首度進入正選名單，福特說：「這件夾克就是我們的冠軍獎盃。」泰勒則回憶，過去收到夾克都標記「候補（ALT）」，期待收到正選夾克的那天。

福特（左）也是首度入選決賽執法名單，甚至有機會在G2的場上度過自己的40歲生日。 美聯社
福特（左）也是首度入選決賽執法名單，甚至有機會在G2的場上度過自己的40歲生日。 美聯社

NBA營運總裁史布勞爾（Byron Spruell）表示：「總冠軍賽是裁判的最高榮譽，我們感謝這12位裁判在整個賽季的奉獻，並為他們的成就喝采。」這份裁判決選名單是根據季後賽前3輪整體表現選出，裁判團隊會在每輪結束後，進行評估並決定晉級人選。

NBA慣例是前4戰由12人中，輪流組成3人執法團，若系列賽要打G5或更多，將繼續從同一名單中挑選。巧合的是，福特可能在自己40歲生日那天的G2執法，10年前他正好也在30歲生日那天擔任G聯盟總冠軍賽裁判，他說：「能站在這樣的舞台上，是一種榮耀與肯定。」

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