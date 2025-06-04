NBA／雷霆與溜馬冠軍賽觀戰重點 ESPN：哈利伯頓與多特對決

NBA總冠軍賽將於6日開打，G1雷霆隊在主場迎戰溜馬隊，這是罕見由2支小市場球隊爭奪總冠軍，ESPN集結NBA各大名記者，整理出本次總決賽的看點與奪勝關鍵。

雷霆例行賽拿下68勝，締造隊史最佳紀錄，季後賽第二輪面對金塊隊，將戰線延長至G7並成功晉級。雷霆平均每場製造18次失誤，並轉換成23.8分，陣中防守大鎖卡盧索（Alex Caruso）直言：「丹佛逼出我們的強大。」顯示雷霆已準備好面對最高舞台挑戰。

溜馬以第4種子進入季後賽，首輪5場擊敗公鹿隊，次輪也無懼例行賽64勝的騎士隊，東區冠軍賽對上宿敵尼克隊，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）與席亞康（Pascal Siakam）聯手繳出高檔表現，他們的挺身而出，讓溜馬成功在G6淘汰對手。

球員比拼部分，ESPN認為亮點是哈利伯頓與雷霆大鎖多特（Luguentz Dort）之間的對決。過去2季哈利伯頓對雷霆平均只得12分，且在多特防守下，出手意願顯著下降。若雷霆能延續這樣的壓制力，溜馬將難以發揮節奏；但若哈利伯頓能突破限制，溜馬有望延續季後賽「大黑馬」姿態。

儘管賭盤普遍看好雷霆奪冠，但溜馬仍不容小覷。進入到2025年，包括季後賽在內，雷霆戰績為53勝13敗，全聯盟最佳；溜馬則以46勝18敗緊追在後，甚至優於塞爾蒂克與騎士。若溜馬能延續低失誤、高三分球命中率與關鍵時刻的表現，有機會再次上演逆襲戲碼。