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NBA／尼克主帥誰接棒？3冠軍教頭、大學傳奇教練被點名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前金塊教頭馬龍。 路透
前金塊教頭馬龍。 路透

在今年東區冠軍賽鎩羽而歸後，尼克隊在今天宣布開除總教練錫伯杜（Tom Thibodeau），展現今年夏天想要重新打造球隊體系，朝著更高目標邁進的決心，而對於誰將會成為這支老牌勁旅的下一位掌舵者，包括具有奪冠軍經驗的前金塊隊總教練馬龍（Michael Malone）、前太陽隊主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）、佛蓋爾（Frank Vogel）都是被點名的人選。

尼克在今天開除了去年夏天才與球隊簽下3年3000萬美元續約的總教練錫伯杜，引發譁然，畢竟錫伯杜不僅在本賽季勝場數正式超越「油頭」萊里（Pat Riley）登上尼克隊史第4高，還在任教期間帶領尼克在季後賽拿下24場勝利，這比起之前13任教練的總和還要多出17場。

不過尼克總裁羅斯（Leon Rose）在聲明中的第一句話「我們球隊一心想為球迷贏得冠軍」，正說明了球團決定換帥的原因，這也代表尼克將很有可能尋找一位具有奪冠經驗的總教練來執掌兵符，來讓尼克在今年打進東區冠軍賽的基礎下，追求更高的目標。

季後被炒的太陽教頭布丹霍澤。 法新社
季後被炒的太陽教頭布丹霍澤。 法新社

曾帶領湖人在2020年奪冠的佛蓋爾。 路透
曾帶領湖人在2020年奪冠的佛蓋爾。 路透

而根據美國ESPN報導，包括本季季中丟了飯碗的前金塊總教練馬龍（2023年帶領金塊奪冠）、太陽總教練布丹霍澤（2021年帶領公鹿奪冠）以及曾帶領湖人在2020年奪冠的佛蓋爾，都被點名將是可能的繼任人選。

除了從NBA現有的冠軍教練尋找接棒者外，尼克也被認為不排除從大學端尋找人才力求革新，這也讓曾帶領布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）、哈特（Josh Hart）尼克三核心在大學時期奪冠，不過已經在3年前退休轉任球評的NCAA傳奇教頭萊特（Jay Wright），以及去年曾出現在湖人隊挖角名單的赫爾利（Dan Hurley）都被點名。

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尼克 NBA季後賽

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