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NBA／一心想為球迷奪冠 尼克宣布開除總教練錫伯杜

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
錫伯杜被尼克開除。 美聯社
錫伯杜被尼克開除。 美聯社

在今年闖進到暌違25年的東區冠軍賽，但最終遭到溜馬隊淘汰後，尼克隊在今天宣布與去年夏天才簽下3年合約的總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）分道揚鑣，球團總裁羅斯（Leon Rose）也透過聲明表示，為了球迷追求冠軍是尼克的重要目標，如今他們決定改變方向，也感謝錫伯杜過去一段時間對尼克的幫助。

尼克本賽季以51勝31敗的東區第3名佳績晉級季後賽，也是球隊自1995年以來首度連兩季打出50勝以上佳績，這也讓尼克球團在去年夏天就與錫伯杜簽下3年3000萬美元的續約，展現雙方長期合作的決心。

不過就在今年季後賽領軍淘汰魔術隊和衛冕軍塞爾蒂克隊，帶領尼克拿下自2000年以來首張分區冠軍賽門票，但最終遭到溜馬以4：2淘汰出局後，尼克球團仍在今天宣布開除錫伯杜，總裁羅斯透過聲明表示，「我們球隊一心想為球迷贏得冠軍，這種追求促使我們通知了錫伯杜，並決定改變方向，我們非常感謝他在擔任總教練這段時間每天都傾盡心血，他將是尼克大家庭永遠的一員，祝他未來順利。」

錫伯杜從助理教練時期就曾在尼克任教，更與現任尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）的父親有過共事經驗，可以說是看著布朗森從小長大，但錫伯杜用人保守的作法明顯已經與講求負荷管理的時代脫節，這也導致尼克擁有全聯盟最有天賦但也是工作份量最吃重的先發陣容，最終也讓他成為繼2023年塞爾蒂克的尤多卡（Ime Udoka）以來，再一位帶領球隊打進分區冠軍賽或是總冠軍賽，卻在下季丟了飯碗的總教練。

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尼克 NBA季後賽

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