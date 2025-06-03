NBA／若亞歷山大率雷霆奪冠？皮爾斯：隊史最偉大、建雕像

雷霆隊MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今年率隊殺進總冠軍賽，塞爾蒂克隊傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）直呼，如果亞歷山大帶隊奪冠，雷霆將為他建立雕像。

亞歷山大成為2014年杜蘭特（Kevin Durant）與2017年衛斯布魯克（Russell Westbrook）後第3位獲選MVP的雷霆球員，如今距離總冠軍只差4場勝利。皮爾斯表示，「如果亞歷山大幫雷霆拿冠軍，不僅會成為隊史最偉大球員，他在26歲就值得被立雕像。」

皮爾斯認為就算亞歷山大球季結束後離開雷霆，球團也會幫他立雕像，「他為球隊帶來史上首座NBA冠軍（前身超音速1979年奪冠），我真的相信這會發生，他這次季後賽根本無人能擋，表現太不可思議。」

亞歷山大今年季後賽出賽16場，平均得到29.8分5.7籃板6.9助攻，命中率47.1%。接下來將面對哈利伯頓（Tyrese Haliburton）領軍的溜馬隊，本季哈利伯頓對雷霆場軍只有11分5.5助攻3籃板；亞歷山大則是39分7籃板8助攻。