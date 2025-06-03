NBA／為何提速、投大量三分球？傳奇教頭：因為歐尼爾

前太陽隊總教練迪安東尼（Mike D'Antoni）是將小球戰術發揚光大的推手，他近日在播客節目中提到，傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）是他改變策略的主要原因。

1990至2000年代初NBA比賽節奏緩慢，2000年初期國王隊採用自由、快速球風，差點殺進總冠軍賽。後來太陽在總教練迪安東尼和MVP控衛奈許（Steve Nash）配合下，將「跑轟」發揚光大，6年3度打進西區冠軍賽。經多年發展，比賽節奏越來越快，大量三分球出手如今成為主流。

迪安東尼近日在節目中解釋為何改變風格，「當時我們最大動力是因為，歐尼爾是湖人隊中鋒，湖人是我們同區的對手。我們常說不可能用別人去硬扛歐尼爾，派一個中鋒跟他拼，最後只會被碾壓。」

迪安東尼接著補充說，「所以我們要想辦法打敗他，解方就是提升比賽節奏，多投三分球，把場上空間拉開，才有贏球機會。」