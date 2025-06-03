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NBA／全力防堵哈利伯頓 雷霆大鎖多特：要靠團隊力量
NBA總冠軍賽將於6日點燃戰火，雷霆、溜馬隊持續備戰，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）認為，想贏就必須讓對手的發動機打得不舒適，今年入選年度防守第一隊的多特（Luguentz Dort）更是直言，必須動用全隊之力來防守哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。
雷霆與溜馬今年在分區冠軍賽分別擊敗灰狼與尼克隊，雷霆將挑戰從超音速隊改名後首冠，溜馬力拚加入NBA以來隊史首冠，讓今年的NBA總冠軍賽註定將成為一場歷史之戰。
溜馬一哥哈利伯頓無緣東區總冠軍賽MVP，不過雷霆球員包括亞歷山大與多特都直言，要擋下溜馬，讓哈利伯頓打得不舒適將是首要任務，亞歷山大說：「每支球隊都有幾名核心球員，也就是他們的發動機，他負責帶動全隊運轉，如果你想要贏球，就必須讓他去打不擅長的方式，不過面對愈優秀的球員就愈難做到這一點，不但不管對面是誰，這永遠是我們必須達成的任務。」
而在今年季後賽期間，雷霆分別派出多特與卡盧索（Alex Caruso）輪流看防對手發動機，如無意外這次總冠軍賽兩人也將肩負起防守哈利伯頓的重任，多特說：「他是一名好球員，無疑也是他們的核心，他將會有很多持球機會，而我將想辦法讓他打得更困難一點，但不只是我，而是透過我們全隊的力量。」
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