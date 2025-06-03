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NBA／唐西奇與詹皇、奈許同台 談論童年經歷如何啟發NBA夢想

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇與奈許、詹姆斯對談。圖截自X
唐西奇與奈許、詹姆斯對談。圖截自X

湖人隊球星唐西奇 (Luka Doncic) 在《Mind the Game》節目中，談論他對籃球的熱愛、早期的多項運動生涯以及擔任歐洲籃球聯賽球童的經歷。他認為父親的影響和童年時期對籃球的熱愛啟發他想要在NBA打球的念頭。

他近日與NBA名人堂成員奈許 (Steve Nash) 和湖人隊友詹姆斯 (LeBron James) 一起參加了Podcast節目《Mind the Game》的最新一期。而在社群媒體X上發布了一小段預告中，唐西奇談到了他熱愛籃球的起因、參與多項運動的成長經歷，以及早期在父親的幫助下對籃球的接觸。「嗯，對我來說，我其實並不擅長其他運動。」唐西奇在與奈許交談時笑著承認。

他接著提到：「是的，我嘗試了很多運動，主要有網球、足球和籃球。此外，我還打一點排球。對我來說，光是運動就很有趣。」儘管他承認籃球最終成為了他的職業，但唐西奇在其他運動項目上的經歷，塑造了他的運動員身份。

之所以後來選擇專注投入在籃球這條路，轉捩點在於他的家庭，尤其是他的父親老唐西奇（Saša Doncic），他曾是前職業籃球運動員和教練。

當奈許問唐西奇的父親是否影響了他對比賽的熱情時，唐西奇毫不猶豫地回應：「當然是的。」他說：「我去看他的比賽，然後我開始當球童，我在歐洲聯賽裡當過很多球童，我曾為盧布爾雅那奧林匹克隊（KK Cedevita Olimpija）當過球僮，所以我就是這樣利用時間打籃球的。他們讓我們在賽前、中場休息時進場，賽後我就會利用空檔投籃。」

就是這樣不足為奇的場邊經歷，讓唐西奇從小就與籃球有著緊密地連結，而他與父親之間的互動，更加深了他日後想要從事籃球職業運動員的夢想。

現年26歲的唐西奇曾5度入選全明星，並在上賽季轉隊前，率獨行俠殺入總決賽。今年是他在湖人隊的第一個完整賽季，並與詹姆斯一同上陣，成為外界矚目的焦點，本賽季他場均能繳出28.2分、8.2籃板和7.7助攻的成績。

目前，湖人隊休賽季正圍繞這對超級巨星重組陣容，希望能在接下來的賽季盡快重返總決賽。

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