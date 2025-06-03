NBA／灰狼盼全力續留現有陣容 不惜花重金持續衝擊總冠軍

根據報導，在西區冠軍戰遭雷霆徹底擊破的灰狼，預計下個賽季將維持現有陣容，持續以愛德華（Anthony Edwards）作為球隊核心，並在今夏針對不足之處進行補強，而首要之務就是在休賽季續留總管康納利（Tim Connelly）。

隨著灰狼隊進入休賽季，他們將面臨大多數球隊在衝擊冠軍失利時都會遭遇的問題，陣中主力球員藍道（Julius Randle）和里德（Naz Reid）都握有球員選項，可能跳出合約；亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）則是即將成為自由球員。

止步西區決賽後，灰狼預計將先討論康納利的新合同，康納利在上個休賽期受到了活塞隊的關注，據球隊消息人士稱，其他球隊不斷在關注他的合約狀況，以便了解他是否有更換東家的意願；但兩名球隊消息人士表示，灰狼隊對他留在明尼蘇達抱持樂觀態度，若能成功續留康納利，將有助於穩固球隊的現有陣容。

灰狼總管康納利(右2)。 美聯社

灰狼隨隊記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）在報導中提到：「留住康納利將在很大程度上有助於建立組織的連續性，這對NBA球隊的持續成功至關重要。康納利隨和的領導風格有助於放鬆經常緊張、受壓抑的籃球營運部門。」

除了總管之外，灰狼本季成功的另一重要人物就是總教練芬奇（Chris Finch），他是隊史上季後賽勝場最多的教練，例行賽勝率也最高。芬奇不僅帶隊成績出色，在領導球員也非常有一套，深獲隊內主將愛德華和藍道等人支持的他，在2024年季後賽期間簽署了續約合約，使他的任期延長至2027-28年賽季。

「我們經歷了很多考驗和磨難。」芬奇在遭雷霆淘汰後第2天說道。他接著表示：「對我來說，這個賽季有時不那麼順利，我想對我們的隊員來說也是如此。但我們總能找到解決問題的方法，並不斷進步，這是最值得欣慰的地方。」

灰狼隊計劃積極圍繞愛德華打造一支能夠爭奪冠軍的陣容，但若要繼續維持現有陣容，他們將付出不少代價，其中一項就是薪資空間緊繃。數據顯示，灰狼隊本季的薪資總額為全聯盟最高，他們將繳納超過9000萬美元的豪華稅。

雖然身為小市場球隊，但「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與洛爾（Marc Lore）已經組建了一支資金雄厚的合夥人團隊，並準備繼續繳納豪華稅，持續朝著他們的「冠軍夢」前進。